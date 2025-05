»Gaza je del naše mediteranske kulture«

Novinarka Paola Caridi in rektor univerze za tujce v Sieni Tomaso Montanari sta odprla 21. izvedbo festivala Vicino/Lontano, v okviru katerega podeljujejo tudi literarno nagrado Tiziano Terzani, poimenovano po novinarju in pisatelju, ki je prepotoval vso Azijo in bil posebej pozoren do vprašanj sožitja, enakopravnosti, miru in manjšinskih kultur. Nagrado navadno podeljujejo pisateljem, letos pa se je žirija odločila za izjemo. Podelili jo bodo v spomin na padle novinarje v Gazi, ubitih je bilo že skoraj 250 novinarjev in medijskih delavcev. Grozote naj ostanejo brez pričevalcev.