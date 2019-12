Sodišče EU ne more sklepati v zvezi s slovensko tožbo proti Hrvaški glede arbitraže, je presodil generalni pravobranilec Priit Pikamae. Sodišče EU po njegovem ni pristojno za odločanje o mednarodnem mejnem sporu, ki ne sodi v pravo unije, je opozoril. Priit Pikamae meni, da so očitane kršitve »akcesorne v razmerju do vprašanja določitve meje med državama, ki spada pod mednarodno javno pravo«. Mnenje pravobranilca ni obvezujoče za nadaljnjo sodbo Sodišča EU in ni nujno, da mu sodniki sledijo.