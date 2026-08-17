Zbil motoristko, pobegnil, z avtom pristal na strehi in spet zbežal

Dvajsetletni voznik pod vplivom alkohola je za volanom novega avtomobila svojih staršev poškodoval sebe in še tri osebe, končni obračun pa bi lahko bil veliko hujši.

Tržačan je v soboto zvečer sedel za volan novega avtomobila svojih staršev, z njim sta potovala dva sovrstnika. Najprej je malo po 20. uri zbil motoristko na cesti, ki se vije med Sesljanskim zalivom in Sesljanom. Voznik se sploh ni ustavil, da bi ji nudil prvo pomoč. Nato naj bi zbežal v smeri Tržiča.

Beg sicer ni trajal dolgo, avtomobil je v Devinu spet trčil in se prevrnil na vrtu tamkajšnje vile. Voznik je spet poskusil zbežati, v avtomobilu pa je pustil oba poškodovana potnika. Nekaj ur kasneje pa so ga izsledili nabrežinski karabinjerji, še poroča Il Piccolo.

Eden od stebrov vhoda na vrt vile, kjer se je končala vožnja avtomobila, je zletel za približno petnajst metrov. Lastnikov vile k sreči ni bilo doma. Reševalci so vse ponesrečence odpeljali na zdravljenje v katinarsko bolnišnico, nobeden od njih naj ne bi bil v kritičnem zdravstvenem stanju.