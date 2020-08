Ghandijeva očala na dražbi za 260.000 funtov

Očala, ki jih je nosil indijski borec za neodvisnost Mahatma Gandhi, so na dražbi v Veliki Britaniji prodali za 260.000 funtov, kar je približno 288.000 evrov. Očala so sicer našli pred štirimi tedni, ko jih je v nabiralniku dražbene hiše pustil moški, katerega stric jih je dobil od samega Gandhija. Kot so sporočili iz dražbene hiše East Bristol Auctions, je petkova prodaja zanje rekordna. Pričakovali so, da bodo očala prodali za okoli 15.000 funtov, a jih je nato po šestih minutah licitiranja preko telefona kupil ameriški zbiratelj za bistveno večjo vsoto, poroča na svoji spletni strani britanski BBC.

Pri dražbeni hiši so še pojasnili, da je očala v njihov nabiralnik dal starejši moški iz Mangotsfielda, ki si namerava izkupiček razdeliti s hčerko. Očala so sicer v njegovi družini že dolgo, vse odkar je njegov stric med delom v Južni Afriki v 20. letih prejšnjega stoletja srečal slavnega zagovornika nenasilnega upora in mu je ta očala dal.

Moški naj bi sicer pričakoval, da bo iztržil veliko manj denarja in naj bi dražbarjem celo dejal, da lahko očala vržejo v smeti, če niso nič vredna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V nabiralniku jih je pustil v petek zvečer v beli ovojnici, ki je štrlela iz nabiralnika in so jo našli šele v ponedeljek, tako da bi jo lahko v vmesnem času kdo ukradel.

Gandhi, za katerega so bila okrogla pozlačena očala zaščitni znak, je bil sicer znan po tem, da je ljudem, ki so mu pomagali ali ki so potrebovali pomoč, dajal očala, ki jih ni več potreboval, piše STA.