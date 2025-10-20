Giorgie Meloni ne bo v Portorož

Predsednice italijanske vlade Giorge Meloni ne bo danes na vrhu sredozemskih držav Evropske unije (MED9) v Portorožu. Italijo bo na srečanju zastopal zunanji minister Antonio Tajani. Meloni se je udeležbi na srečanju odpovedala včeraj in uradno ni utemeljila svoje odločitve.

V krogih slovenske vlade je slišati, da naj bi bila italijanska premierka v teh urah angažirana v težavnih pogajanjih za državni proračun, dnevnik Il Fatto quotidiano pa ima drugačno razlago. »Italijanska premierka ni zadovoljna, da portoroški vrh sovpada z dvodnevnim uradnim obiskom v Sloveniji francoskega predsednika Emmanauela Macrona. S tem naj srečanje po njeni oceni ne bi bilo več nevtralno,« piše časnik. Če je to res, bi bila takšna utemeljitev odpovedi res precej bizarna.

Giorgia Meloni kot predsednica vlade še ni bila v Sloveniji. V sosednji državi je bila septembra leta 2021, ko se je kot vodja evropskih konservativcev na povabilo tedanjega predsednika slovenske vlade Janeza Janše udeležila Blejskega foruma. S slovenskim kolegom Robertom Golobom se je Meloni srečala v Rimu novembra leta 2023.