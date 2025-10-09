Glasovanje o zakonu za ponovno uvedbo pokrajin v FJK preložili

V poslanski zbornici, kjer bi morali danes v drugem branju glasovati o predlogu ustavnega zakona za spremembo statuta Dežele Furlanije - Julijske krajine, s katerim bi ponovno uvedli pokrajine, so danes glasovanje preložili. Do take odločitve, ki je padla brez pojasnil, je bila danes močno kritična tržaška poslanka Demokratske stranke Debora Serracchiani, ki je tudi nekdanja predsednica deželne vlade FJK. »Sramota za poslansko zbornico in ponižujoč poraz za Furlanijo - Julijsko krajino, saj je odločanje o naši deželi obravnavano kot nekaj, kar se lahko poljubno preloži,« je sporočila.

»Desnosredinska večina vsiljuje spreminjanje statuta Dežele FJK, potem pa niti ne zagotovi zadostne prisotnosti za glasovanje, zaradi česar prenesejo glasovanje na kasnejši datum, ne da bi sploh pojasnili zakaj. Seveda sem glasovala proti preložitvi,« je danes sporočila poslanka Debora Serracchiani.