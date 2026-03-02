V Trstu bodo ta teden zamenjali več semaforjev

Tržaška občina obvešča, da se nadaljujejo dela za namestitev novih semaforjev. Od torka do petka bodo na tržaških križiščih zamenjali več semaforjev, kar bo prekinilo t.i. zeleni val na nekaterih prometnicah. Za dela skrbi novi koncesionar za javno razsvetljavo Edison Next, ki bo semaforje nove generacije namestil na Trgu Valmaura v torek, v Drevoredu Campi Elisi do uvoza na hitro cesto in do Ulice Carli v sredo ter v ulicah Carducci in Battisti v petek. Dela bodo potekala med 9. oz. 9.30 in 13. uro. Promet bodo urejali lokalni policisti.