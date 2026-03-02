VREME
Promet

V Trstu bodo ta teden zamenjali več semaforjev

Promet bodo urejali lokalni policisti

Spletno uredništvo |
Trst |
2. mar. 2026 | 14:45
    V Trstu bodo ta teden zamenjali več semaforjev
    Koncesionar za javno razsvetljavo Edison Next bo nadomestil 69 dotrajanih semaforjev (ARHIV)
Tržaška občina obvešča, da se nadaljujejo dela za namestitev novih semaforjev. Od torka do petka bodo na tržaških križiščih zamenjali več semaforjev, kar bo prekinilo t.i. zeleni val na nekaterih prometnicah. Za dela skrbi novi koncesionar za javno razsvetljavo Edison Next, ki bo semaforje nove generacije namestil na Trgu Valmaura v torek, v Drevoredu Campi Elisi do uvoza na hitro cesto in do Ulice Carli v sredo ter v ulicah Carducci in Battisti v petek. Dela bodo potekala med 9. oz. 9.30 in 13. uro. Promet bodo urejali lokalni policisti.

