Gledališče Koper pripravlja že četrti mednarodni otroški festival Pri svetilniku

V petek se v koprskem gledališču začenja 4. Mednarodni otroški festival Pri svetilniku. Ta bo v sedmih dneh postregel s številnimi predstavami za otroke in mladostnike. Gledališče je živahno že te dni.

Letošnji festival bodo v koprskem gledališču odprli s petkovo predstavo Loli, Boli in svet, poln čudes, ki so jo premierno uprizorili že pred osmimi leti. V njej se otroci seznanjajo z osnovnimi geografskimi značilnostmi Slovenije, Zemlje in vesolja. Še ena ponovitev bo na sporedu v torek.

Kljub temu je v koprskem gledališču živahno tudi v dneh pred festivalom. Kot je za STA povedala gledališka pedagoginja in vodja festivala Vanja Korenč, že danes pripravljajo festivalsko povorko s klovnovskimi točkami, kamor so vključili tudi mlade, ki so se v preteklosti že udeležili koprske gledališke šole.

V prihodnjih šestih dneh nato otroke čaka še več predstav z mednarodno zasedbo, vrhunec pa bo festival dosegel naslednji torek ob 19.30, ko bo premiera družinskega muzikala Naša familija. Tega je režiral Marjan Nećak. Gre za koprodukcijo med Gledališčem Koper, Slovenskim stalnim gledališčem Trst in Italijansko dramo HNK Ivana plemenitega Zajca Reka.

Festival se bo iz gledaliških dvoran preselil tudi na koprske zunanje površine. Tako bo žabec Jerko iz ljubljanskega lutkovnega gledališča s predstavo Škrt škrt kra cof! v soboto obiskal koprski Martinčev trg, ustvarjalci festivala pa so poskrbeli tudi za spremljevalni program. Med drugim bodo naslednji ponedeljek otroci na Verdijevi ulici v Kopru spoznavali varno pot do gledališča, pri čemer jim bo pomagal Zavod Varna pot. Kot je pojasnila Korenč, bodo otroci na delavnici spoznali pomembnost varnosti v prometu, kar je še posebej pomembno v luči bližajočega se novega šolskega leta.

V sklopu festivala Pod svetilnikom bo Združenje Cirkokrog otrokom v ponedeljek pripravilo tudi delavnico Cirkuški kovček na obisku, ki je namenjen vsem, ki se želijo naučiti cirkuških vragolij.

Festival se bo sklenil v četrtek s toplo in duhovito pripovedjo o osamljenem zmaju Najboljši prijatelji. Cene vstopnic so med tri in deset evrov, na voljo pa so tako v koprskem gledališču kot tudi na njihovi spletni strani.