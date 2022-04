Globa za italijanskega prevoznika

Na mejnem prehodu Starod je policija zaradi suma preobremenitve odredila tehtanje tovornega vozila italijanske registracije, ki ga je iz smeri Italije pripeljal kitajski državljan. Predpisana skupna masa vozila je bila 3,5 tone, tehtalo pa je 7,06 tone. Vozniku so na kraju izrekli globo v višini 500 evrov, so sporočili s Policijske uprave Koper. Po podatkih policije so v postopku o prekršku ugotovili tudi, da je bilo za preobremenjeno vozilo odgovorno italijansko podjetje, ki mu je bila izrečena globa v višini 1500 evrov.

Skupna masa vozila je bila presežena za 102 odstotka, tako pretežka vozila so nestabilna in zato izjemno nevarna v prometu, so sporočili s policije. Kot so dodali, vse pogosteje nadzirajo promet tovornih vozil, njihovo tehnično ustreznost ter upoštevanje dovoljene skupne mase vozila.