Globalno gospodarstvo je največji krivec za revščino

Od ponedeljka v javnosti odmeva poročilo mednarodne nevladne organizacije Oxfam, katerega bistvo je zelo enostavno in hkrati nadvse problematično: odstotek najbogatejših na svetu je v zadnjih dveh letih ustvaril skoraj dvakrat več bogastva kot preostalo svetovno prebivalstvo. Seveda ni naključje, da se je organizacija, ki meri svetovno neenakost med ljudmi, odločila za objavo rezultatov raziskave ravno na dan, ko se je v švicarskem Davosu začel letošnji Svetovni gospodarski forum. V teh dneh se namreč v znanem gorskem letoviščarskem mestecu sestaja elita, ki ustvarja pretežni del omenjenega bogastva in bi lahko po izračunih Oxfama iz revščine potegnila do dve milijardi ljudi. Podvig naj ne bi bil niti preveč zahteven: petodstotna obdavčitev multimilijonarjev in milijarderjev bi lahko prinesla 1700 milijard dolarjev letno, ki bi najrevnejšim zagotovila dostojno življenje. Odstop dela premoženja pa je rešitev, ki nikakor ne pride v poštev, tako da elita o težavah revnih kvečjemu le razpravlja.

Kot lahko še beremo v poročilu, ekstremna koncentracija bogastva ne pomaga gospodarski rasti, povečuje stopnjo korupcije, razjeda demokracijo in spodbuja politično polarizacijo. Sam obstoj razcveta milijarderjev in kopičenja rekordnih dobičkov, medtem ko mora večina svetovnega prebivalstva varčevati zaradi vse višjih življenjskih stroškov, je dokaz, da sodobni gospodarski sistem ni ustvarjen po meri človeštva, ampak ustreza le peščici ljudi, ki bogastvo močno tiščijo k sebi.

Raziskava organizacije Oxfam je pod drobnogled vzela tudi italijanske razmere, ki so podobno kot drugje zelo zaskrbljujoče. Le pet odstotkov najbogatejših italijanskih državljanov razpolaga namreč z 41,7 odstotka bogastva v državi. V letih 2020 in 2021 je število premožnih z najmanj petimi milijoni evrov premoženja še zraslo, medtem ko se je z revščino soočalo 7,5 odstotka družin oziroma skoraj dva milijona Italijanov. »V zadnjih 16 letih se je to število podvojilo,» razlagajo pri Oxfamu.

Napoved za leto 2022 pa ni dobra, saj se bo število družin, ki so kljub rednim prihodkom vse bliže pragu revščine, nedvomno povečalo.

