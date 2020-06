V višji lonec nalijemo juho in vino in vanjo narežemo tanke rezine krompirja. Dolijemo smetano in pustimo, da zavre. Medtem očistimo gobe, bete drobno sesekljamo in jih dodamo v juho, ki je medtem zavrela. Po 25 minutah vrenja dodamo klobuke in z vilicami previdno premešamo: namen te operacije je zdrobiti krompir, ne da bi pri tem poškodovali klobuke. Ko smo to opravili, stolčemo oba rumenjaka s ščepcem soli in ju prilijemo v juho, ko smo jo odstavili. S soljo ravnamo previdno, saj je odvisno od tega, kako je bila slana goveja juha, s katero smo začeli. Kruhove rezine narežemo na kockice in jih opečemo na maslu: vsak gost si jih bo sam, še vroče, dodal v juho.

Če vam gobova juha gospe Olge ne diši, vam predlagam recept za široke rezance z jurčki. V tem primeru potrebujemo:

300 g majhnih jurčkov

oljčno olje

manjšo čebulo

50 g slanine

80 g masla

nekaj listov žajblja

kozarček brendija

juho, smetano

250 g piščančjih jetrc in želodčkov

400 g širokih rezancev

80 g parmezana

sol

poper