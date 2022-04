Golob razglasil zmago in prejel čestitke tekmeca Janeza Janše

»Zdaj že lahko ugotovimo, da je dosežen naš cilj, to je zmaga na volitvah, s katero lahko v državo pripeljemo svobodo,« je po veliki večini preštetih glasov, ki kažejo, da je Gibanje Svoboda relativni zmagovalec, dejal predsednik stranke Robert Golob. »Danes se uresničujejo sanje, ne samo sanje nas, ampak velikega dela Slovenije,« je še povedal v nagovoru preko videopovezave. Pred nekaj dnevi je bil namreč pozitiven na testiranju na novi koronavirus in je zato doma v izolaciji. Glasoval je po pošti.

»Rezultati so takšni, kot so. Čestitamo relativnemu zmagovalcu,« je v prvem odzivu po zaprtju volišč dejal predsednik SDS Janez Janša, ki sicer meni, da so volitve pokazale naveličanost državljanov z opozicijo, saj da so jo praktično pometli iz parlamenta. Ocenil je, da bo SDS po teh volitvah močnejša, saj je v DZ po večini preštetih glasov dobila več poslanskih mandatov, kot jih je imela do zdaj. Napovedal je, da bo stranka v parlamentu podpirala vse dobre predloge, kjerkoli bo.