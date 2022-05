»Golob, smo tu in vas gledamo«

Opozorilni piknik. Tako bi lahko opisali običajno petkovo snidenje pred parlamentom v Ljubljani v sklopu pobude, ki se je pred dvema letoma rodila kot kolesarski protest, nato se prelevila v gibanje za človekove pravice, demokracijo in vladavino prava. Udeleženke in udeleženci, ki so svoj čas zasnovali kampanjo Gremo volit, so sinoči opozorili zmagovalca volitev Roberta Goloba in njegovo Gibanje Svoboda, »da še smo tu in gledamo vas«, kar je tudi pisalo na edinem napisu na shodu.

Svet Levice je medtem po slabem rezultatu na volitvah – stranka je na koncu dobila le pet poslanskih mandatov – na čelu stranke obdržal trenutno vodstvo s koordinatorjem Luko Mescem na čelu in jim podelil tudi mandat za pogajanja za vstop v vlado, ki jo bo vodil Golob. Ob ponujenem odstopu dvanajstčlanskega izvršnega odbora je bolj radikalni del stranke, ki ga zastopa poslanec Miha Kordiš, polemiziral predvsem, ker naj bi se stranka v zadnjih dveh letih preveč premaknila na sredino.

Kot poroča današnji Dnevnik je precej napeto tudi pri Socialnih demokratih (SD), kjer naj bi predsednica Tanja Fajon prav tako razmišljala o odstopu, a so jo prepričali, da podporo preveri na kongresu stranke. Ker ni bilo javnega odziva stranke na slabši rezultat, je odstopil podpredsednik stranke Jernej Pikalo, ki je priznal, da je volilni rezultat pod pričakovanji, pa tudi, da mora nekdo pokazati, da je v SD nekaj narobe. Da bo treba delati drugače, ni osamljeno mnenje v SD. Dnevnik poroča, da so na terenu, se pravi zunaj Ljubljane, člani stranke kritični do vodstva in do Tanje Fajon.