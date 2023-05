Golob z Žižo in Horvathom podpisal dogovor za stabilne pogoje delovanja manjšin

Predsednik vlade Robert Golob in poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath so danes podpisali dogovor o sodelovanju. Po besedah premierja s podpisom sporazuma niso želeli hiteti, saj zanj ne obstajajo dnevno politični razlogi, hkrati pa so želeli pokazati, da se da sodelovati tudi brez uradnih zavez.

Sporazum je po njegovem mnenju stabilen okvir, ki prehiteva določene poteze, ki jih bo treba še izvesti. Ključna zaveza pa je, da želijo dati skupnostima bolj stabilne pogoje delovanja. »Sam tudi prihajam iz območja, jaz ga bom imenoval mešanega, iz področja Goriške, kjer imamo na drugi strani meje našo zelo močno narodno skupnost,» je dejal premier in dodal, da se zato zaveda, koliko jim pomeni stabilno dolgoročno financiranje. »Na ta način želim dajati zgled tudi sosednjim državam,» je še dodal.

Sporazum je po besedah Žiže pomemben za varstvo pravic manjšin, za nadaljnje sodelovanje je pomembno, da so zapisane v dogovoru. »Samo tako lahko res razumemo, kaj je treba napraviti in kaj je tisti razkorak, ki žal še vedno ostaja med ustavnopravnimi normami, ki so v Sloveniji zelo dobre, mogoče še najboljše v celi Evropi, in samim uresničevanjem v praksi,» je izpostavil. Verjame, da bodo s sporazumom ta razkorak zmanjšali.

Žiža je med pomembnimi točkami sporazuma izpostavil težave pomanjkanja novinarjev na Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Italijanska narodna skupnost je po njegovi oceni izgubila 25 odstotkov novinarjev na RTVS Koper Copodistria. Želijo si tudi ustanovitve finančnega sklada za financiranje gospodarske osnove s strani države. Žiža pa je izpostavil še pomembne projekte na področju šolstva, izvajanja in uresničevanja uporabe jezika v javnosti na narodno mešanem območju in povečanje financiranja kulturnih dejavnosti narodnih skupnosti.