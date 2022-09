Gore bo konec tedna pobelil sneg

Gore bo, kot kaže, ob koncu tedna pobelil sneg. V soboto bo predvidoma snežilo nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov, mestoma lahko tudi nižje. Sneg bo tako po vsej verjetnosti pobelil tudi Višarje in nekatere druge vrhove. Tudi drugod se bo ob padavinah ozračje občutno ohladilo. Zlasti noči bodo od nedelje za ta čas mrzle. Po še mestoma poletnem začetku tedna se bomo naenkrat znašli v jeseni. Temperature se bodo spustile za več stopinj Celzija pod dolgoletno povprečje. Kot kaže, v prihodnjem tednu ne bo občutnejših otoplitev.

Poslabšanje, ki bo zajelo naše kraje v drugi polovici tedna, bo občutno. Na vreme pri nas bo vplivala višinska dolina z za ta čas hladnim severnim zrakom, ki prinaša večji zalogaj padavin in v drugem delu poslabšanja občutno ohladitev.

Anticiklon bo zdržal še danes in jutri, medtem ko bo od četrtka klonil pred spustom obsežnega severnega ciklonskega območja s hladnim zrakom.

Danes in jutri bo povečini še sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 27 stopinj Celzija, ob morju do okrog 25 stopinj Celzija. Jutri bo že nekaj več oblačnosti in bo povečini spremenljivo. Mestoma bo zlasti v popoldanskih urah nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

V četrtek in petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Vmes bodo mestoma lahko tudi močnejše nevihte.

V soboto bo naše kraje prešla solidna hladna vremenska fronta. Oblačno bo in deževno, pojavljale se bodo nevihte, ozračje se bo občutno ohladilo. Zapihala bo burja. Meja sneženja se bo spuščala. Snežilo bo na nadmorski višini okrog 1500 metrov ali mestoma tudi več sto metrov nižje.

V nedeljo se bo vreme izboljšalo, noč bo za ta čas mrzla, čez dan bo povečini sončno. Najnižje nočne temperature bodo na Kraški planoti okrog 7 stopinj Celzija, na Goriškem do 10 stopinj Celzija, ob morju okrog 13 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo pod 20 stopinjami Celzija.

V prihodnjem tednu bo spet več sončnega vremena, toda ob za ta čas razmeroma nizkih temperaturah. Najnižje nočne vrednosti bodo do okrog 10 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa do okrog 20 stopinj Celzija. Občasno bo pihala burja.