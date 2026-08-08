Trst bodo pozeleneli naravni senčniki

Tržaški župan Roberto Dipiazza in občinski odbornik za urbanizem Michele Babuder sta včeraj na Trgu Venezia, pri mestnem muzeju Revoltella, predstavila ukrep za boj proti urbanim toplotnim otokom.

Projekt predvideva postavitev posebnih večjih lesenih in jeklenih korit, v katera so posadili platane, obrezane v obliki strehe (t. i. špalirna vzgoja dreves). Domačinom in turistom bodo tako zagotovili naravno osvežitev. Občina želi s tem omejiti posledice poslabšanja podnebnih razmer, ki prinašajo višje temperature ter vse izrazitejše in pogostejše vročinske valove.

Nova drevesa bodo za mimoidoče pravi naravni senčniki, postavljeni v nekaterih krajih v mestnem središču, kjer ni zelenih površin in kjer ni mogoče saditi dreves. Občina želi tako izboljšati splošno počutje občank in občanov, zlasti v najtoplejših mesecih, obenem pa bo lepoto dreves izkoristila tako, da jih bo postavila pred zabojnike za odpadke in druge manj estetske kotičke mesta.

Lokacije je občina izbrala po temeljiti krajinski analizi, da ne bi z drevesi prekrili zgodovinskih stavb ali drugih znamenitosti, kipov ter spomenikov. »Naravne senčnike« bodo postavili kot rečeno na Trgu Venezia oziroma na območju pred muzejem Revoltella, a tudi na Borzni trg (ob Korzu Italija) in na Ponterošu na obeh straneh kanala. Korita bodo velika 120 za 120, visoka pa 80 centimetrov. Njihova oblika se lepo prileže okolju, v katero bodo postavljena. V skladu z občinskim pravilnikom bodo lesena korita sive barve. V njih je vgrajena posebna tehnologija, dvocentimetrska izolacija, ki bo zaščitila korenine poleti in pozimi ter sistem za odtekanje vode.