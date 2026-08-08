Kjer je več obiskovalcev, priskočijo lokalni policiji na pomoč varnostniki

Med poletno sezono se veliko ljudi potepa po parkih, peš conah in tržaškem mestnem nabrežju. Zato se prebivalci mesta zanašajo na lokalno policijo, da zagotavlja varnost in mir na ulicah. Pomembno vlogo imajo tudi zasebni varnostniki, ki v sodelovanju z lokalno policijo prispevajo k javnemu redu. Včeraj so v Ljudskem vrtu Muzio de Tommasini predstavili rezultate njihovega dela v zadnjem letu ter načrte za prihodnje mesece.

Tržaška občinska odbornica za mestno varnost Caterina de Gavardo je pojasnila, da Občina Trst sodeluje z zasebnimi varnostniki že od leta 2019 ob finančni podpori, ki jo nudi Dežela Furlanija - Julijska krajina in ki znaša približno 300.000 evrov letno.

Zasebne varnostne službe torej podpirajo delo lokalne policije in mesečno opravijo okoli 800 ur dela. Sicer pa ti ne smejo neposredno ukrepati v primeru prekrška, temveč le opazujejo dogajanje in ob težavi nemudoma obvestijo lokalno policijo. Vsak mesec tudi pripravijo poročilo o opaženih razmerah, ki služi kot podlaga za načrtovanje dela.

Trenutno varnostniki nadzorujejo tržaški Ljudski vrt, vilo Revoltella, vilo Engelmann, Krožišče pri Bošketu ter druga območja mesta, kot je tržaško nabrežje. »To so zelo živahne javne cone, ki jih moramo poleti imeti pod nadzorom zaradi večjega števila obiskovalcev in turistov,« je pojasnila odbornica de Gavardo in dodala, da se bo projekt za okrepitev varnosti zaključil naslednje leto junija, sicer pa ga bodo verjetno naknadno podaljšali. »Gre za storitev, ki dopolnjuje preostale pobude, med drugim prisotnost varnostnikov na avtobusih podjetja Trieste Trasporti,« je zaključila.

V zadnjem letu (od julija lani do junija letos) so varnostniki opravili skoraj 10.000 ur dela. S približno sedemdesetimi prijavami so zagotovili stalno podporo lokalni policiji.