Gorelo v stanovanju sredi Pordenona

Gasilci iz Pordenona so danes zjutraj ob 6.30 posredovali sredi mesta, kjer se je v Ulici Mameli vnel požar v stanovanju v drugem nadstropju. Po ugotovitvi, da v njem ni nikogar, so začeli z gašenjem. Stanovalko, ki je pred njihovim prihodom sama zapustila prostore, so medtem oskrbeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Ogenj, ki je zajel dnevno sobo, so gasilci kmalu pogasili, pri čemer so tudi rešili mačko, ki so jo izročili stanovalkinemu znancu. Po pogasitvi požara so gasilci še bonificirali prostore in jih zavarovali ter preverili morebitno prisotnost strupenih plinov. Vzroke požara preiskujejo, stanovanje pa je trenutno nevseljivo.