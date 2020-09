Na Matajurju se je v popoldanskih urah vnel požar, poroča časopis Il Friuli. Alarm so sprožili prebivalci iz Podbonesca, ki so opazili gost dim in so poklicali gasilce.

Kot kaže, je ogenj zajel najvišje predele gore. Na kraju so poleg gasilcev tudi pripadniki gozdne straže. Ogenj trenutno ne ogroža objektov.