Gospodarstvo je že v škripcih

Predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) Robert Frandolič je bil včeraj v svoji direktorski pisarni podjetja v Novi Gorici. Posledice koronavirusa je že občutil.

»Poklicalo me je podjetje iz Morara, da stornira naročilo,« je povedal. Frandoličevo podjetje bi moralo od furlanske stranke prejeti strojne komponente, jih montirati in sestavljene vrniti nazaj. A v furlanskem podjetju so se odločili, da naročilo prekličejo. Bojijo se, da bi po dostavi komponent zaprli mejo med Slovenijo in Italijo.

Jure Prešeren, ki upravlja kočo na Višarjah, od včeraj prejema več klicev. »Kličejo me z vzhodne Evrope, recimo iz Češke. Ne odpovejo rezervacije, vprašajo pa, če je meja odprta. Kličejo, da bi imeli več informacij. Slišim pa, da je v dolini, na Trbižu, drugače, tam imajo hoteli težave z odpovedmi, predvsem gostov iz Italije.«

Zadružna kraška banka Trst-Gorica (ZKB) za zdaj ni občutila posledic širitve okužbe s koronavirusom v Italiji. »Ampak danes je šele prvi delovni dan po vsem tem, kar se je zgodilo čez vikend. Kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh, pa je težko reči,« nam je včeraj povedala direktorica Emanuela Bratos.

»Spremljamo, kaj se dogaja. V situacijah, ko nastanejo težave, se banka seveda pogovori s strankami, a v tem trenutku je prezgodaj, da bi karkoli rekel,« pravi predsednik upravnega sveta ZKB Adriano Kovacic. Banka vsekakor posluje redno, odprte so tudi vse podružnice na Tržaškem in Goriškem.

Zveza trgovcev Furlanije - Julijske krajine je prav tako sporočila, da bodo bari in restavracije odprti.