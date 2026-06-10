Gospodarstvo v FJK kljub vsemu raste

Gospodarska dejavnost je v Furlaniji - Julijski krajini v letu 2025 rasla in to kljub negotovosti zaradi mednarodnih napetosti in carin ZDA, je bilo slišati na tržaški podružnici Banke Italije, kjer so predstavili poročilo o »zdravju« gospodarstva v deželi. Glavne izsledke analize je predstavil ekonomist Patrick Zoi, splošno sliko pa je komentiral direktor tržaške podružnice Banke Italije Massimo Gallo.

Po četrtletnem kazalniku regionalnega gospodarstva, ki ga pripravljajo pri Banki Italije, se je deželni BDP realno povečal za 0,7 odstotka. Rast je bila sicer nižja kot leto prej, ko je znašala en odstotek, a nekoliko višja od italijanskega povprečja. Rast deželnega gospodarstva so spodbujali predvsem tuje povpraševanje in javna poraba, zlasti naložbe. Tudi potrošnja gospodinjstev se je povečala, a v bolj zmerni meri.

Plače nižje kot leta 2008

Enega izmed tematskih fokusov so posvetili dinamiki plač v zasebnem sektorju. Analiza je pokazala, da so bile v FJK in v Italiji nasploh realne plače – torej plače z vidika dejanske kupne moči – nižje kot leta 2008, medtem ko so v drugih večjih evropskih gospodarstvih, zlasti v Nemčiji, Franciji in Španiji, zrasle. V FJK so bile povprečne realne plače zaposlenih v zasebnem sektorju za 6,1 % nižje kot leta 2008, kar je slabše od severnoitalijanskega podatka (-3,8 %).