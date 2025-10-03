Gostinci iz Benečije spet vabijo na jesensko kosilo

V Benečiji bo spet zadišalo po štakanju, žličnjakih, ocvjerkih, štrukih in še marsikateri dobroti. V dvanajstih restavracijah, gostilnah in kmečkih turizmih bodo namreč ponujali priložnostne jesenske menije, ki so jih oblikovali za že tradicionalno kulinarično prireditvijo Vabilo na kosilo, ki jo letos prirejajo že 36. leto zapored. Med jutrišnjim dnem in 8. decembrom bo tako mogoče izbirati med res bogato ponudbo jesenskih menijev, iz katerih je očitna želja po ohranjanju tradicije, a ob hkratnem zavedanju pomena odprtosti za inovacijo.

Letos so za »rdečo nit« Vabila na kosilo izbrali specialitete iz divjačine, za katero je, kot so v programski knjižici zapisali organizatorji, značilna nizka vsebnost maščob in holesterola, a tudi močan okus. Pri tem organizatorji - društvo Invito a pranzo, v katero se je povezalo 15 gostincev iz Benečije - še izpostavljajo, da meso divjačine spada pod koncept kratke dobavne verige, tesno povezane z ozemljem, tradicijo in tudi naravnimi ciklusi.

Kdo tokrat sodeluje

Pri jesenskem Vabilu na kosilo letos sodelujejo turistične lmetije La Casa delle Rondini (Duge pri Srednjem), Monte del Re (Klenije), Péstrofa (Cedron), Scribano (Praprotno), gostilne Alla Cascata (Hlodič), Alla Cascina (Špeter), Da Walter (Utana), Gastaldia d’Antro (Podbonesec), Al Giro di Boa (Most), Kolovrat (Breg), Masha e l’Orso (Ošnije) ter hotel z restavracijo Al Vescovo/Škof (Podbonesec). Program je objavljen na spletni strani invitoapranzo.it.