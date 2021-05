Gostinci veseli dodatne ure, bazeni letos potegnili kratko

Naznanjena rahljanja omejitvenih ukrepov so nekaterim dejavnostim dala razlog za veselje, četudi ne neizmerno, za druge pa so bili naznanjeni termini za odprtje res grenka informacija. Danes bo prepoved nočnega gibanja stopila v veljavo ob 23. in ne več ob 22. uri, kot je bilo doslej.

Svoja mnenja so nam zaupali Avguštin Devetak iz Lokande Devetak na Vrhu, Diego Posar, upravitelj puba Murphy’s Meeting Point v Pasaži Fenice, Karin Malalan, odgovorna za fitnes pri Športnem združenju Bor in Martina Gratton, predsednica društva Gorizia Nuoto, ki upravlja goriški občinski bazen.