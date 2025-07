V kampu pri Izoli je nekdo gostom iz Nizozemske ukradel mizo za kampiranje, podobno tudi državljanom Madžarske. Državljanu Nemčije je zmanjkala hladilna torba, prav tako tudi državljanom Švice, državljanom Nizozemske dva stola in državljanom Poljske miza za kampiranje. Policisti so legitimirali več oseb, ki so bili v kampu z vozili. Policisti intenzivno preverjajo okoliščine.