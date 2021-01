Gostom lokala pozno zvečer stregel pijačo

Koprski policisti so v soboto ob 21.50 opazili več ljudi v enem od lokalov na Šmarski cesti. Legitimirali so 14 oseb iz Kopra in okolice, Izole ter Pirana, med njimi tudi lastnika lokala. Lokal je bil odprt in so v njem tudi stregli pijačo, gostje med drugim niso uporabljali zaščitnih mask.

Policisti so prisotne povabili, naj zaključijo z zabavo in naj se razidejo, kar so tudi upoštevali, lastnik pa je zaprl lokal.

Vsi bodo po zakonu o nalezljivih boleznih prejeli plačilni nalog, lastnik lokala pa se bo moral zagovarjati tudi pred Zdravstvenim inšpektoratom.