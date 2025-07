Med udeleženci konference zveze FUEN v Novem Sadu, ki je potekala ob koncu junija, je bila tudi predstavnica ene najbolj zanemarjenih in ogroženih manjšin v Evropi, Makedoncev v Grčiji, Eugenia Natsolidou.

Bi se najprej predstavili, prosim?

Predstavljam makedonsko manjšino v Grčiji in sem članica neprofitne organizacije Krste Misirkov, ki je članica zveze FUEN. Smo pa tudi včlanjeni v organizacijo NPLD s sedežem v Bruslju, ki povezuje narode brez predstavništva v javnih institucijah.

Kakšno je danes stanje makedonske manjšine v Grčiji?

Nobenega stanja ni, ker Grčija uradno zanika naš obstoj s stališčem, da v Grčiji ni manjšin z izjemo muslimanske manjšine, ki je priznana na osnovi Lausanske pogodbe, ampak samo v Zahodni Trakiji. Muslimanska manjšina ni priznana ne v Atenah in niti v Solunu, pa tudi ne na otokih Kos in Rodos, kjer dejansko obstaja. Gre dejansko za turško manjšino, ampak Grčija dosledno govori samo o muslimanih.

Na katerem območju živijo Makedonci?

Makedonci živijo na vseh treh območjih, ki jih Grčija poimenuje Vzhodna, Srednja in Zahodna Makedonija. Največ Makedoncev, ki so se pripravljeni javno izjaviti glede pripadnosti, živi v Srednji in Zahodni Makedoniji.

Sam sem pred leti obiskal to regijo in ugotovil nekaj zelo čudnih stvari. Med temi je dejstvo, da grške oblasti sploh ne priznavajo obstoja makedonskega jezika.

Natanko tako. Grčija vztraja pri stališču, da je naš jezik samo narečje bolgarščine. Vendar, če trdijo, da gre za bolgarščino, bi morali to manjšino priznati. Grčija ni nikoli priznala nobenega slovanskega jezika, vse od leta 1923, ko je Društvo narodov prisililo Grčijo, da podpiše protokol, ki jo zavezuje, da zaščiti vse manjšine na novih ozemljih, ki jih je pridobila po koncu prve svetovne vojne.

Ta protokol obstaja, bil je ratificiran v letu 1923, ampak Grčija ga še vedno, po več kot sto letih, noče izvajati, čeprav smo že večkrat od vlade zahtevali, da začne izvajati vse, kar piše v tem dokumentu.