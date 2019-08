Greta Thunberg priplula v New York

Mlada švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg je včeraj iz Velike Britanije z regatno jadrnico brez ogljičnega odtisa priplula v New York na podnebni vrh ZN. Pričakala jo je navdušena množica ljudi, ki je glasno vzklikala njeno ime. Končati je treba vojno proti naravi, je opomnila ob prihodu. V zvezi z obsežnimi gozdnimi požarki v Amazoniji pa je dejala, da so uničujoči in grozljivi ter da so jasen signal, da moramo nehati uničevati naravo. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa je pozvala, naj v zvezi s podnebnimi spremembami prisluhne znanosti.

Plovbo je opisala kot »presenetljivo dobro«, plovilo sta upravljala izkušena jadralca Boris Hermann in Pierre Casiraghi, sicer sin monaške princese Caroline.

Greto Thunberg pričakujejo na podnebnem vrhu ZN v New Yorku 23. septembra.