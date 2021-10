Na avtocestnem počivališču Fernetiči jug je okrog 4. ure ponoči moški pod vplivom alkohola grozil zaposlenim na bencinskem servisu, ker mu niso hoteli prodati zahtevanih alkoholnih pijač. Ker je bila njegova zahteva neuslišana, je odpiral čokolade in je s pijačo polil tipkovnico na prodajnem mestu, nato je zapičil večji nož v tipkovnico in odšel.

Policisti so ga izsledili že na naslednjem bencinskem servisu Fernetiči sever, kjer je bil neodziven v osebnem avtomobilu. Poklicali so reševalce, ki so ga prepeljali v bolnišnico. Ugotovili so, da gre za 56-letnika iz Sežane, ki je prišel na servis v družbi drugega moškega. Ob vstopu v lokal je poškodoval vitrino, v kateri so reklamni prodajni artikli in pobral nož, ki ga je kasneje tudi uporabil.

Sledita hitri postopek zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru in kazenska ovadba.