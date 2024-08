»Prišleki priložnost in hkrati grožnja«

Gwynn Nissen je od leta 2013 glavni urednik nemškega dnevnega časopisa Der Nordschleswiger s sedežem v Apenradu (Danska), kjer se je nekoč izobraževal za novinarja. V pričujočem intervjuju govori o tem, kje se stvari premikajo v korist manjšine in kje so še težave.

Kakšno je stanje nemške manjšine na Danskem?

Zelo dobro. Finančni okvir je razumen. Seveda vedno nekaj manjka za izpolnitev določenih želja, a imamo sredstva, ki jih potrebujemo. Dobro nam gre tudi glede odziva v družbi in imidža. Nemška podoba se je na Danskem skozi leta spreminjala, ampak tudi mi smo se odprli in Danci so to spoznali. V vsakdanjem življenju smo v dobrih odnosih, čeprav se seveda vedno najde kak idiot. Vendar smo daleč stran od sovraštva, ki smo ga občutili v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Kateri so trenutni izzivi?

Spreminjamo se. Danes preprosto ni dovolj, da šola reče »nemščina« ali »nemški športni klub«: ponudba mora biti prava. Morda smo že nekaj let malo zaspani. Naš Knivsbergfest, vsakoletni festival, je bil vedno velik s pripadajočim rokometnim turnirjem, ko pa je rokomet počasi zamrl, je na poletnem festivalu nemške manjšine nenadoma ostalo le še kakih 750 ljudi. Zdaj jih je spet čez 5000 in zdaj je poletni festival za vso manjšino s poudarkom na družini, ni več rokometa. To je bilo mogoče samo zato, ker so se ljudje zbrali in rekli, da to ni poletni festival mladinskega društva, ampak celotne manjšine. Poleg tega vsa društva natančno preučujejo, kaj so delala doslej.

V kakšnem smislu?

Manjšina je bolj razdrobljena, kot je bila. V preteklosti je bila veliko močnejša delitev med nemščino in danščino. Danes ni pomembno, ali tečaj gimnastike ponuja danski klub; če hočeš iti, greš tja. Enako velja za vrtec. Vi izberete najboljše. Če je nemški vrtec bližji ali novejši, potem smo tudi kot manjšina konkurenca danskim programom.

Nemška manjšina na Danskem, tako kot danska manjšina v Nemčiji, nima statusa avtonomije, a kljub temu zelo dobro deluje. Toda, ali vas ne skrbi, kaj bi se lahko zgodilo, če bi bila manjšina obravnavana manj ugodno?

Ne, res ne. Model se je izkazal za močnega. Bonnsko-københavnska deklaracija je predvsem moralni dogovor. Z njo lahko pogosto dobite več kot s pravnim dogovorom. Tu se vedno govori o morali. Seveda je to povezano s tem, da živimo v družbi medsebojnega zaupanja. Če imamo težave, lahko verjamemo, da nam bodo prisluhnili in da so ljudje zainteresirani za rešitev. To je zelo razumen način življenja tukaj.

Ali obstaja tudi v severnem Schleswigu podoben pritok danskih otrok v nemške šole kot v južnem Schleswigu?

Ne v enaki meri, vendar obstajajo danski starši, ki zavestno želijo svojim otrokom zagotoviti prednost dvojezičnosti in jih zato pošljejo v nemško šolo. Mnogi so se tudi vrnili k manjšini; gre za družine, ki so, ko so bili otroci, prešle v dansko družbo. Ampak to so osamljeni primeri. Trenutno doživljamo hitenje iz druge smeri.

S strani koga?

Prišlekov iz Nemčije. Mnogi od njih so begunci s covidom. Čeprav naša politika ni bila bolj sproščena kot v Nemčiji, obstaja pri nas zaupanje v politiko in oblast. Ko vlada reče, cepite se, vabi na drugo in tretje cepljenje, so bili tudi pri nas protesti, ampak 90 odstotkov državljanov je to upoštevalo. Tako smo lahko odprli dejavnosti več kot pol leta prej. Pandemija je mnoge ljudi tudi pripeljala do tega, da so ponovno razmislili o svojem življenju, ključna beseda je bila ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. In naše bistveno nižje cene nepremičnin prispevajo k prilivu.

To priseljevanje ustvarja težave?

Številke niso obvladljive, zlasti ne v šolah. Število učencev v nemških šolah se je v samo treh letih povečalo s 1300 na 1650. Številne šole so polne in morajo zato zavračati učence. Za nas je pomembno, da so naše vrednote skupne. Pri nekaterih beguncih s covidom to zagotovo ne drži. To je jasno obravnavano v šolah in zagotovo bodo zavrnitve. Veliko pa je tudi novincev, ki so odprti, so se predhodno informirali in se celo naučili danščine.

Priliv je lahko priložnost, a tudi grožnja za manjšino?

To je lahko priložnost, ker so šole spet bolj polne in ni nevarnosti zaprtja. Kaj pa priliv pomeni za našo manjšinsko kulturo, ki je ravno tako mešana kultura med nemško in dansko, severnim Schleswigom in Sønderjyskom, ko je polovica študentov otrok prišlekov? Za naš jezik in za velikost šole je lahko dobro: pomeni, da je kritična masa spet tam. Lahko pa se izgubi manjšinska zavest. Ljudje morajo vedeti: obiskujejo manjšinsko šolo in če izberete našo šolo, izberete tudi manjšino.