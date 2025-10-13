Hamas izpustil Izraelce, Izrael pa Palestince

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes v Gazi v okviru dogovora o prekinitvi ognja z Izraelom izpustilo vse talce, ki jih je od napada na Izrael 7. oktobra 2023 še zadrževalo v ujetništvu. Od 20 živih talcev so jih najprej izpustili sedem, nedolgo zatem pa še preostalih 13. Temu naj bi sledila predaja posmrtnih ostankov mrtvih. Predali so jih osebju Rdečega križa, to pa naprej izraelski vojski. Po poročanju izraelskih medijev je zdravstveno stanje vseh izpuščenih dobro.

Na poti tudi palestinski zaporniki

Na trgu v Tel Avivu se že od zgodnjega jutra zbirajo sorodniki talcev in drugi ter na velikem ekranu spremljajo izmenjavo. Medtem so iz izraelskega zapora Ofer na zasedenem Zahodnem bregu krenili avtobusi s palestinskimi zaporniki. Izrael se je namreč strinjal, da bo v zameno za talce izpustil okoli 250 zaprtih in 1700 priprtih Palestincev.