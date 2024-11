Hašiš prodal 15-letniku

Finančni policisti so v Pordenonu prijeli 27-letnega državljana Afganistana, medtem ko je prodajal drogo mladoletnemu dijaku. Ugotovili so, da je 15-letniku izročil dozo hašiša. Izsledili so še drugega razpečevalca, 25-letnega državljana Pakistana, ki je drogo prodajal mladoletni osebi.

Operacija je potekala v ponedeljek, 18. novembra, v mestnem središču. Pri Afganskem državljanu poleg 1,6 grama hašiša, ki ga je oddal mladoletniku, našli še 4,5 grama hašiša, pripravljenega za prodajo. Aretirali so ga in prepeljali v hišni pripor. Državljana Pakistana, ki je polnoletni osebi oddal 3,5 grama hašiša in ga je pri sebi imel še en gram, pa so ovadili.