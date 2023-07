»Hčerinska podjetja skupine KB so spet začela vlagati«

Danes ob 18. uri se bodo v Kulturnem domu v Gorici delničarji KB Delniške Družbe S.p.A (nekdanje KB1909) ponovno zbrali na skupščini. O stanju holdinga, ki je septembra lani prekinil likvidacijski postopek, smo se pogovorili s predsednikom upravnega sveta Borisom Pericem, ki nam je potrdil, da je bilanca za leto 2022 petič zapored pozitivna, potem ko je družba med letoma 2011 in 2017 beležila le negativne rezultate.

Kaj pravijo podatki za leto 2022?

Tudi letos je bilanca pozitivna, končni rezultat družbe KB je 650.542 evrov.

Iz česa izhaja lanski dobiček?

Iz dveh glavnih virov: iz dividend odvisnih družb in iz prevrednotenja naložbe, ki jo imamo v družbi Distriest. Do tega je prišlo, ker smo lani zaradi prekinitve likvidacijskega postopka prešli iz mednarodnega na italijanski računovodski sistem, kar je vplivalo na sestavo bilance. Morali smo znižati vrednost nepremičnin in jih prilagoditi na druge knjigovodske standarde. S tem se je kapital zmanjšal z 10.700.000 na 8.800.000 evrov, leta 2023 pa se zadeva že popravlja s prodajo KB centra. Velik del smo že prodali v prvi polovici letošnjega leta, do decembra moramo prodati še tri enote, za kar smo se že dogovorili. V bilanci za leto 2023 bo kapital spet znašal več kot 11 milijonov evrov.

Lani ste na skupščini sprejeli odločitev, da prekličete stanje likvidacije. Se je s tem normaliziralo poslovanje odvisnih družb, ki jih je, kot ste sami povedali lani, likvidacija omejevala?

Likvidacijski postopek smo prekinili 25. septembra lani, kar pomeni, da družba od takrat posluje z rednim poslovanjem. To je stabiliziralo poslovanje skupine s pomembnimi stakeholderji, to velja tako za holding oz. družbo KB kot za odvisna podjetja. Težav, ki smo jih imeli zaradi likvidacijskega postopka, ni več. Pomembno je tudi, da so podjetja skupine spet začela vlagati. Vacuum-tech je moral npr. podvojiti proizvodnjo in smo za to nabavili nov stroj, pomembno investicijo dela Transmedia. Začel se je ciklus normalnega poslovanja.