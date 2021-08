Hiša ni tesna, če ljudje niso besni

V sredo načrtujem pogovor z Angelo Merkel. Torej bi bil petek bolj primeren.« Sporočilo je izzvenelo skoraj kot opravičilo, da je med dnevoma, ki sem ju predlagal za pogovor, izbral drugega, kasnejšega. In tistega dne me je Valentin Inzko pričakal pred svojo domačijo v Svečah, majhni vasi pri Bistrici v Rožu, kjer si je uredil hišo tik za zgodovinsko Einspielerjevo domačijo. In to mi ponosno razkaže.

»Vse je tako, kot je bilo nekoč,« pravi, in v rokah drži sliko svoje babice, učiteljice, »ki je po prvi svetovni vojni pozdravila generala Maistra in so jo zato Avstrijci odpustili iz službe,« pove brez ovinkov. Ponosen je na svoje prednike in skoraj se opravičuje, ker je priimek Einspieler ostal samo za zgodovino, kajti v družini je bilo šest fantov, vsi so bili duhovniki; najbolj poznan med njimi je bil Andrej Einspieler, politik, duhovnik in publicist, skupaj s Slomškom in Janežičem ustanovitelj Mohorjeve družbe, človek, ki velja za »očeta koroških Slovencev«.

Einspielerjeva domačija je v celoti ohranjena, vendar ne samo to. V Svečah je Inzko odkupil star skedenj in ga preuredil v majhen kulturni center. To je bila velika investicija, nekakšno darilo koroškim Slovencem in domači vasi, ki si še ni priborila niti dvojezične table, čeprav je občina zadevni sklep že sprejela. Tu se bo dogajala kultura, ne samo slovenska in koroška, ampak kultura z veliko začetnico, pa čeprav v majhnem prostoru, kajti Inzko je svetovljan, človek odprtih pogledov in velike srčne kulture, Slovenec in državljan sveta obenem.

Valentin Inzko je slovenski diplomat, ki se je res zelo visoko povzpel v mednarodni diplomaciji. Več kot dvanajst let, do nedavne upokojitve, je bil visoki predstavnik Združenih narodov v Bosni in Hercegovini, ampak svojo diplomatsko pot je začel zelo zgodaj, takoj po dokončani diplomatski akademiji na Dunaju. Zaposlil se je na avstrijskem zunanjem ministrstvu, nato je bil štiri leta pri misijah Združenih narodov v Mongoliji in Šrilanki, nakar avstrijski kulturni ataše v Pragi in Beogradu, pa veleposlanik Avstrije, najprej v Bosni in Hercegovini in končno v Sloveniji. Marca 2009 je bil imenovan za visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino.

Pogovor o njegovem mandatu, o težkih odločitvah, ki jih je moral sprejeti, pa tudi o koroških Slovencih, ki so vedno ostali v ospredju njegovega razmišljanja in dela, tudi zato, ker je že 11 let predsednik narodnega sveta koroških Slovencev, je bil sproščen, iskren, vendar mestoma previden, ker je Inzko pač diplomat.

Nekdanji slovenski veleposlanik v Rimu, zdaj že pokojni Peter Bekeš, mi je nekoč dejal, da je veleposlanik lahko uspešen samo, če ljubi državo, v kateri opravlja svojo funkcijo. Za Inzka to v celoti velja; iz vsega pogovora izhaja njegova velika navezanost na Bosno in Hercegovino, predvsem na tamkajšnje ljudi, in sočutje z narodom, ki že desetletja trpi zaradi grozot, ki jih je doživljal ob koncu prejšnjega stoletja. V njegovih besedah so čustva prevladala nad politiko, skrb za prihodnost je presegala odnos do preteklosti, vse v ravnovesju med diplomatsko etiko in človeškim čustvi.