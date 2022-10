Reševalci deželne službe za nujno pomoč Sores so posredovali v Čenti, kjer se je v gozdu pri kraju Sedilis, na okoliških gričih, poškodoval 58-letni moški, ki mu je padel hlod na nogo. Utrpel je domnevni zlom noge. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje ni zasrkbljujoče. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.