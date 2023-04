Hrvaška dobila zeleno luč za gradnjo železnice proti Trstu in Gradcu

Pristojni odbor Evropskega parlamenta je pred dnevi sprejel predlog za vključitev več hrvaških cest in železnic v vseevropsko prometno omrežje TEN-T. S tem se državi odpira pot za koriščenje sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope v višini 26 milijard evrov. Hrvaška tako načrtuje med drugim gradnjo železniških prog proti Gradcu in Trstu.

Predlog za vključitev hrvaških cestnih in železniških povezav v omrežje TEN-T je odboru za promet in turizem Evropskega parlamenta predstavil hrvaški evropski poslanec Valter Flego. Ta je po sprejemu predloga napovedal renesanso hrvaške železniške infrastrukture. »Popolnoma se bo spremenila železniška slika naše države,» je ocenil po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list.

Hrvaška bo po tem predlogu lahko črpala evropska sredstva za železniško povezavo Pulj-Buzet-Divača-Trst. To bo prva mednarodna smer, ki bo Istro prek železnice povezala z zahodom in bo po Flegovih besedah odprla možnost nadaljnje revitalizacije železniškega prometa proti preostalim delom Hrvaške. Z evropskimi sredstvi bo lahko financirala tudi gradnjo nove železniške povezave Zagreb-Maribor-Gradec, ki bo bistveno skrajšala potovanje od Zagreba proti Avstriji. Predlog predvideva tudi priključitev pristanišča Reka h koridorju Baltik-Jadran, s čimer se odpirajo možnosti za širjenje zmogljivosti tega pristanišča.

Splitskemu pristanišču in letališču pa so zagotovili dodatna sredstva za posodobitev ter za neposredno železniško povezavo Reke in Splita z zahodno Evropo prek Zagreba proti Gradcu.

O predlogu sprememb, ki ga je odbor sprejel v četrtek, bo glasoval Evropski parlament na plenarnem zasedanju naslednji teden, sledila bodo pogajanja med parlamentom in državami članicami.