Hrvaška hoče odpraviti dolge vrste na avtocestah

Na Hrvaškem bodo danes začeli vzpostavljati nov, elektronski sistem cestninjenja. Dela boo začeli na avtocesti A3, ki vodi od Bregane na meji s Slovenijo prek Zagreba do Lipovca ob meji s Srbijo. Sistem, ki so ga poimenovali Crolibertas, bodo uvedli na vseh avtocestah, s katerimi upravljajo Hrvatske autoceste (Hac), Bina Istra in Autocesta Zagreb-Macelj, so včeraj sporočili. Omogočal pa bo vožnjo brez zaustavljanja na cestninskih postajah, kar bo po napovedih privedlo do hitrejšega in enostavnejšega potovanja po avtocestah.

Kako po novem

Novi sistem bo po napovedih začel delovati naslednje leto. Omogočal bo plačilo cestnine prek naprave za elektronsko cestninjenje v vozilu ENC ali pa bo prek kamere samodejno prebral registrsko številko vozila in nato zaračunal cestnino prek elektronskih plačilnih kanalov. Z gotovino bo še vedno mogoče napolniti dobroimetje za izbrani sistem na prodajnih mestih Haca in koncesionarjev, pa tudi na bencinskih postajah. Največja sprememba za hrvaške državljane bo, da bo potrebna predhodna registracija v sistem.