Hrvaška odpira meje za državljane desetih članic EU. Premier Andrej Plenković je danes potrdil, da Hrvaška opušča ukrepe za prehod meje, ki jih je uvedla zaradi pandemije, za državljane desetih članic Evropske unije, med njimi je tudi Slovenija, ni pa Italije.

Nova pravila bodo začela veljati danes. Za državljane iz desetih držav v listi med drugim ne bo več treba navesti razloga za vstop na Hrvaško. Po primerjalni epidemiološki analizi so vstop v državo dodatno olajšali za državljane Slovenije, Madžarske, Avstrije, Češke, Slovaške, Estonije, Latvije, Litve, Poljske in Nemčije. Plenković je poudaril, da se na ta način Hrvaška odpira za turiste ter napovedal, da bodo seznam držav kmalu razširili.

Potnikom iz omenjenih držav na mejnih prehodih ne bo več treba navesti posebnega razloga za vstop na Hrvaško, obmejni organi pa bodo na meji zabeležili vse osebe, ki bodo vstopile na Hrvaško in njihov naslov, telefonsko številko in elektronski naslov, je povedal notranji minister Davor Božinović. Še naprej pa velja priporočilo, naj gostje vnaprej izpolnijo obrazec za napoved obiska in pošljejo zahtevane podatke na novo spletno stran, ki so jo zagnali danes, kar bo pospešilo pretok potnikov čez hrvaško mejo.