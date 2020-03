Hrvaška zapira maloobmejne prehode s Slovenijo

Hrvaška bo verjetno že danes zaprla 27 maloobmejnih prehodov s Slovenijo, je sporočil danes hrvaški notranji minister Davor Božinović, ki je med drugim povedal, da so v stiku s kolegi iz Slovenije.

Na Hrvaškem so doslej potrdili 65 okužb s koronavirusom, devet več kot včeraj. Opravili so več kot 1000 testov na koronavirus.V samoizolaciji in pod nadzorom zdravnikov pa je 630 ljudi.

Hrvaška je v ponedeljek na seznam kriznih držav in območij dodala tudi Dolenjsko. Ukrep o 14-dnevni samoizolaciji pa že od prej velja za potnike, ki prihajajo na Hrvaško iz Bele krajine. Domača karantena za 14 dni velja tudi za hrvaške dnevne migrante, ki odhajajo na delo na Dolenjsko ali Belo krajino.

Organizirali so 14 konvojev tovornjakov, ki so bili v tranzitu čez Hrvaško ali ki so bili namenjeni ha Hrvaško z nekaj manj kot 600 tovornjaki, je med drugim sporočil hrvaški notranji minister Davor Božinović.