Hrvaški minister pozval k znižanju cen v turizmu za petino

Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je v nedeljo pozval celoten turistični sektor, naj zniža cene za 10 do 20 odstotkov. Letošnja turistična sezona bo posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, je poudaril.

»Vsem deležnikom turističnega sektorja smo poslali poziv, da je zdaj čas za dobre promocijske akcije in da v celotni verigi vrednosti zmanjšamo pričakovanja in marže, tako da bi na Hrvaškem skupaj nastopili s paketom popustov od 10 do 20 odstotkov,« je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v nedeljo v Splitu dejal Glavina.

To leto bo po besedah ministra pomembno ne le za letošnje poletje, temveč tudi kot temelj za prihodnje leto, ki bi bilo lahko prav tako zahtevno, če bodo inflacija in cene energentov ostale na sedanjih ravneh. Vsi v turističnem sektorju - hotelirji, kampi, zasebni ponudniki nastanitev, gostinci in trgovci - morajo zato zmanjšati pričakovanja in narediti korak naprej, je poudaril.