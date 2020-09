Hrvaški policisti ustavili avtobus s 93 migranti

Hrvaški policisti so na avtocesti Reka - Zagreb nedaleč od Vrbovskega ustavili avtobus, v katerem so odkrili 93 nezakonitih migrantov. Voznika, 65-letnika, ki med drugim ni imel niti ustreznega vozniškega dovoljenja, so priprli.

Migrante, povečini državljane Pakistana, Afganistana in Bangladeša, je prevzel na območju Donjega Lapca v Liki, nedaleč od hrvaške meje z Bosno in Hercegovino, kjer so ilegalno vstopili na Hrvaško. Namenjeni so bili na območje Reke, kjer naj bi izstopili iz avtobusa na avtocestnem počivališču Vrata Jadrana.

Voznik, ki naj bi se sicer dogovoril za prevoz 50 ilegalnih migrantov, jih je na koncu prevažal 93. Za nezakoniti posel si je nameraval zaračunati 5000 evrov.