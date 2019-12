Hrvaški ribiči prejeli več kot milijon evrov slovenskih kazni

Hrvaški ribiči so v manj kot dveh letih zaradi nezakonitega prestopanja slovenske meje v Piranskem zalivu prejeli več kot milijon evrov kazni, poroča Glas Istre. Gre za skupno okrog 20 ribičev z območja Savudrije, katerim so slovenske oblasti poslale več kot 2000 kazni. Med njimi izstopata zakonca Makovac, ki sta sama zbrala za 200.000 evrov kazni. Povedala sta, da med svojim ribolovom zagovarjata stališče hrvaškega parlamenta o sredinski mejni črti v Piranskem zalivu in da po slovenskih navedbah največ ribarita v »prepovedanih vodah«.

Hrvaški ribiči v skladu z navodili hrvaške vlade vse slovenske kazni posredujejo policijski postaji v Umagu, je povedal Diego Makovac, ki je med drugim dodal, da imata s soprogo že poln voziček različnih dokumentov sodišč in odvetnikov.