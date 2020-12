Hrvaški sabor izglasoval zakon o ekonomski coni v Jadranu

Hrvaški sabor je danes z veliko večino podprl odločitev hrvaške vlade o razglasitvi izključne gospodarske cone v Jadranskem morju. Formalno razglasitev hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone je pričakovati januarja 2021. Pred tem sta napovedani dve ministrski srečanji Hrvaške, Italije in Slovenije. Prvo bo potekalo jutri (sobota, 18. 12.) v Trstu, prisotni bodo hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman, slovenski zunanji minister Anže Logar in italijanski zunanji minister Luigi Di Maio. Srečanje bi moralo sicer po prvotnih načrtih potekati v Benetkah.