Hud Klan in Štra klan na Svetovnem dnevu mladih

Več kot milijon mladih z vsega sveta se je odpravilo na Portugalsko, kjer bo do nedelje Svetovni dan mladih. Skupaj z njimi bo od danes v Lizboni tudi papež Frančišek, ki se je tako odpravil na svojo prvo pot v tujino od operacije v začetku junija.

V Lizbono so se za to priložnost odpravili tudi člani Slovenske zamejske skavtske organizacije (SZSO), in sicer Hud klan kraškega stega in Štra klan goriškega stega SZSO. "Med pripravljanjem te enkratne izkušnje smo si zaželeli, da bi pred tem doživeli vsaj del tradicionalnega potovalnega tabora. Priprave so bile še kar zahtevne, a smo se končno 27. julija zgodaj zjutraj vkrcali na letalo. Ob prihodu v Lizbono smo se ločili na dva potovalna tabora. Hud klan se je odpravil na pot od Sintre do Carvoeire: z nahrbtniki na ramenih in pozitivnim vzdušjem smo se potepali mimo gradov v Sintri, gozdov in sredozemske makije ob Atlantiku. Obiskali smo najzahodnejšo točko celinske Evrope: Cabo da Roca. Po pohodu po portugalskih klifih smo še zaplavali v mrzlem in razburkanem oceanu. Videli smo marsikatero portugalsko vas in spoznali krajevne skavte. Med potovalnim taborom smo se dotaknili raznih tem, vezanih na Gibranovo knjigo Prerok. Razvile so se zanimive debate o delu, samospoznavanju, žalosti in veselju ter razumu in strasti. Zdaj začenjamo novo izkušnjo, ki nam bo zagotovo prinesla veliko spominov. Posebna hvala gre vsem sponzorjem, ki so nam priskočili na pomoč za ta podvig," so tržaški skavti sporočili o prvem delu svojega potovanja na Portugalsko.

Organizatorji Svetovnega dneva mladih pričakujejo okoli milijon romarjev, portugalske oblasti pa jih pričakujejo še okoli pol milijona več. Vrhunci bodo dogodki s papežem. Ta bo v Lizbono prispel predvidoma danes, ko se bo srečal s predstavniki države, diplomati in verskimi osebnostmi. Jutri in v petek bodo sledila srečanja z mladimi. Glede na pričakovanja bo 86-letnik pozornost v svojih nagovorih namenil podnebnim spremembam in vojni v Ukrajini. Jutri bo vodil pozdravno slovesnost, v petek ima na programu križev pot. V soboto bo obiskal romarsko središče Fatima, severno od Lizbone, v nedeljo pa bo vodil mašo na prostem. Obisk na Portugalskem bo papež izkoristil še za srečanje z žrtvami spolnih zlorab.

Svetovni dan mladih je namenjen katolikom, starim od 16 do 35 let, vendar organizatorji poudarjajo, da so vabljeni vsi. Lizbona bi morala 16. svetovni dan mladih gostiti že lani, a so ga zaradi pandemije koronavirusa preložili na letos. Srečanja se bo udeležilo tudi več kot 600 škofov in 20 kardinalov. Pomagalo bo okoli 20.000 prostovoljcev, za varnost in red pa bo poskrbelo 16.000 policistov, pripadnikov civilne zaščite in reševalcev.