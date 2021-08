Hugo Roblek ima spominsko ploščo

»Na Roblek bom odšel, bom ljub'co s sabo vzel,« pravi besedilo Avsenikove polke Večer na Robleku. Nanaša se na Roblekovo kočo, ki stoji na pobočju Begunjščice nad Begunjami na Gorenjskem. Planinski dom nosi ime po Hugu Robleku, enem od utemeljiteljev slovenskega planinstva, ki je umrl takoj po skoku z okna v drugem nadstropju gorečega Narodnega doma v Trstu 13. julija 1920. Z njim je skočila tudi žena Pavla Tominšek, ki pa je hudim poškodbam navkljub preživela padec. Hugo (tudi Hugon) Roblek je bil ljubitelj planin, po izobrazbi in poklicu pa je bil lekarnar iz Radovljice. Službena pot ga je popeljala okrog po Sloveniji, na Dunaj in v Egipt. Bil je lastnik lekarne na Bledu in v Neumarktu na Južnem Tirolskem.

V spomin nanj je Slovensko planinsko društvo Trst (SPDT) nameravalo postaviti na kočo spominsko ploščo že ob stoti obletnici njegove smrti, kar je onemogočila pandemija. Slovesnost in odkritje obeležja sta se zatorej zgodila v nedeljo pred domom v srcu Karavank, ob prisotnosti tržaških in gorenjskih planincev, na 1657 metrih nadmorske višinske. Za kulturni program, scenarij in literarno branje je poskrbel Gregor Geč, ki je tudi povezoval slovesnost. Uvodna pozdrava sta podala predsednik Planinskega društva Radovljica Valentin Rezar in predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Slednji je poudaril bližino tržaškim Slovencem ob vseh prizadevanjih za pridobitev Narodnega doma, njegovi sorodniki so namreč zbežali v osrednjo Slovenijo med fašistično diktaturo. Zaželel si je tudi, »naj veljata v gorah razumevanje in tovarištvo ter naj ne pridejo vse delitve preteklega obdobja v gorski svet, kjer smo vsi prijatelji in tovariši«.