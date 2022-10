Huje poškodovan 56-letni motorist

Koprski policisti so ob 11.48 posredovali na Šmarski cesti v Kopru pri odcepu za Korte, kjer se je pripetila prometna nesreča. Ena oseba je bila huje poškodovana.

Ugotovili so, da je 53-letnik peljal avtomobil po Šmarski cesti proti Dragonji. Pri odcepu za Korte je začel prehitevati avtomobil, ki je vozil pred njim, medtem ko ga je že prehiteval 56-letni motorist. Da bi se izognil trčenju, je motorist zapeljal v levo in trčil v robnik ter padel. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v SB Izola, od koder so policiste obvestili, da je utrpel hujše poškodbe, med drugim zlom zapestja, zlom lopatice in serijski zlom reber.