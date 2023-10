Koprski policisti so včeraj ob 17.37 posredovali v Sežani, od koder so bili obveščeni o hujši prometni nesreči. S skuterjem sta padla moški in otrok. Ugotovili so, da je 55-letnik na skuterju v naročju držal štiriletnega otroka, ki je bil brez varnostne čelade. Med vožnjo je deček zdrsnil in padel, pri čemer sta se oba huje poškodovala. Sledi kazenska ovadba.