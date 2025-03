»Ilaria in Miran ne smeta v pozabo«

Mauro Biani je svojo vinjeto v današnjem dnevniku La Repubblica posvetil Ilarii Alpi in Miranu Hrovatinu ob 31. obletnici njune smrti v Mogadišu. Biani opozarja, da imata tudi novinarka RAI in slovenski snemalec iz Trsta pravico ne samo do spominjanja, temveč tudi resnice, saj so izvajalci in naročniki zločina v Somaliji še vedno neznani.

Beseda Libera (svobodna) je na vinjeti logotip istoimenskega združenja, ki se pod vodstvom duhovnika Luigija Ciottija bori proti starim in novim mafijam. Združenje Libera pozorno spremlja tudi žal doslej neuspešne preiskave o smrti novinarke in snemalca.

Poklon Borisu Pahorju

Biani, ki je družbeno in politično zelo angažiran vinjetist, je ob njegovi smrti vinjeto posvetil tudi Borisu Pahorju. V Repubblici jo je objavil s pripisom: »Zbogom Boris Pahor, 108 let spominjanja, bitk za individualno svobodo, manjšine in demokracijo. Človek meje in srečevanja«.

Znani vinjetist je v obdobju pandemije objavil tudi pikro vinjeto o Trstu in proticepilcih. »V Trstu so zabeležili spet rekordno število okužb«, je trdil moški na vinjeti, »Trst ne obstaja«, mu je rezko odgovoril sogovornik. Šlo je za ostro kritiko tistih, ki so zanikali ne samo učinkovitost cepiv in covidnega potrdila, ampak celo obstoj samega virusa.