Imenovali ravnatelje za šole, na katerih so bila mesta odkrita

Novo šolsko leto 2026/2027 se bo v Furlaniji - Julijski krajini uradno začelo v ponedeljek, 14. septembra, deželni šolski urad pa je včeraj poskrbel za imenovanje ravnateljev, ki bodo skrbeli tudi za šole s slovenskim učnim jezikom, na katerih so ravnateljska mesta odkrita.

Tako bo ravnateljica Večstopenjske šole (VŠ) Pangerc Lučka Križmančič skrbela tudi za VŠ Gorica, ravnatelj goriškega Liceja Trubar-Gregorčič Peter Černic tudi za Zavod Cankar-Zois-Vega, ravnateljica VŠ Bartol Maja Lapornik tudi za Večstopenjsko šolo Sv. Jakob, ravnatelj tržaškega zavoda Stefan Primož Strani tudi za VŠ Nabrežina, ravnateljica VŠ Opčine Mara Petaros tudi za tržaški znanstveni licej Prešeren, ravnateljica na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Slomšek Eva Sancin pa tudi za tržaški Državni tehniški zavod Zois.