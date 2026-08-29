Briščiki na osebni izkaznici zaenkrat ostajajo ... »Bri«

Za zdaj Občina Zgonik ne bo zamenjala elektronske osebne izkaznice občanke, na kateri je nepopolno navedeno slovensko ime njene vasi (Briščiki). Kot smo poročali v Primorskem dnevniku, je zgoniška občanka Katrin Štoka pred približno mesecem dni na dom prejela novo elektronsko osebno izkaznico, na kateri je namesto Briščiki pisalo samo »Bri«, italijansko ime naselja pa je bilo navedeno v celoti. Zmanjkal naj bi namreč prostor za navedbo celotnega imena tudi v slovenščini. Občanka je takoj zaprosila za novo brezplačno izkaznico s popolnim imenom vasi v slovenščini. Dokler ne bo italijansko ministrstvo izdalo jasnih navodil za postopanje v tovrstnih primerih, pa se na občini ne bodo prenaglili z rešitvami, ki bi se lahko izkazale za napačne, je pojasnila zgoniška županja Monica Hrovatin.

Zgoniška občanka se je po prejemu izkaznice obrnila tudi na notranje ministrstvo s prošnjo po izdaji nove elektronske izkaznice, ministrski uradi so odgovor naslovili tudi na zgoniško občino in v njem predlagali, da se občanki izda nov dokument s celotnim »slovenskim izvirnim imenom Briščiki,» ter da se pri tem izpusti besedo »frazione«.

Na občini pa menijo, da so potrebna jasna in enotna navodila v obliki uradne okrožnice ter potrditev, da lahko občinski uradnik v tem primeru sam spremeni podatke, ki so zabeleženi v državnem registru prebivalstva. »S tem v zvezi smo stopili v stik z drugimi občinami, ki se prav tako strinjajo, da je potrebna uradna okrožnica z jasnimi navodili, kako naj se izognemo krčenju slovenskih krajevnih imen,« je povedala županja in pristavila, da na uradni odgovor ministrstva še čakajo.

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