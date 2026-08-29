V stanovanju je imela heroin, kokain in metadon

Tržaški karabinjerji iz Naselja sv. Sergija so 24. avgusta zvečer aretirali 40-letno žensko, ki je bila že znana varnostnim organom, zaradi suma posedovanja prepovedanih drog z namenom prodaje. Karabinjerji so posredovali v stanovanju v Ulici Valmaura po prijavi lastnika nepremičnine. Ko so prispeli na kraj, so 40-letnico zalotili z zavitkom, v katerem je bila droga. Med postopkom je ženska poskušala zaužiti njegovo vsebino, vednar so ji karabinjerji to pravočasno preprečiti. Na pomoč so poklicali tudi osebje reševalne službe 118, ki je potrdilo, da ženska droge ni zaužila.

Nadaljnja osebna in hišna preiskava je privedla do zasega večje količine snovi in predmetov, ki naj bi bili povezani s preprodajo drog. Nadaljnja osebna in hišna preiskava je privedla do zasega večje količine snovi in predmetov, ki naj bi bili povezani s preprodajo drog. Karabinjerji so zasegli 14 gramov heroina, 3,5 grama kokaina in eno vialo metadona, težko približno 63 gramov. Zasegli so tudi 112 tablet, katerih sestavo še preverjajo, 340 evrov gotovine, za katero domnevajo, da izvira iz nezakonite dejavnosti, ter pripomočke za pripravo posameznih odmerkov droge. 40-letnico je doletel hišni pripor, kazenski postopek proti osumljenki pa je trenutno še v fazi predhodne preiskave.